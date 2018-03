Los primeros meses de Yerry Mina en el FC Barcelona no han sido fáciles. Llegó con la gran ilusión de consolidarse en el primer equipo, pero todavía no goza de la confianza de Ernesto Valverde. Semejante situación ha hecho que la prensa catalana especule con su futuro fuera del Camp Nou , no obstante, el cuerpo técnico azulgrana quiere darle una nueva oportunidad.



Según publica este jueves el diario 'Sport' de Barcelona, en el club consideran que el defensa colombiano no ha tenido el tiempo de adaptación suficiente. Aunque esta realidad podría cambiar para la próxima temporada empezando de cero y con la pretemporada completa.



En el FC Barcelona está seguros que Yerry Mina puede consolidarse como ese jugador que tanto halagos genera en la selección colombia. De hecho, pasaría a ser el cuarto central fijo para el 208-19 tras Piqué, Umtiti y Vermaelen.



Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

"Su condición de cuarto central no será un impedimento para que Valverde le otorgue oportunidades suficientes para afianzarse e ir creciendo dentro del equipo. Con una temporada tan cargada, la profundidad de banquillo es una de las claves del éxito y eso lo sabe el cuerpo técnico blaugrana", publica 'Sport' sobre el futuro de Yerry Mina en el Barcelona.



De esta forma, Yerry Mina no saldría cedido a ninguno de los cuatro clubes que tentaron su fichaje para el verano. Siempre según la citada fuente, Girona, Sevilla, Valencia y Villarreal se interesaron en su préstamo.



"La continuidad de Yerry Mina cierra la puerta a la llegada de un central en el mercado veraniego, salvo que Vermaelen o Umtiti dejen la entidad", agrega el diario 'Sport'.