Buena noticias para Yerry Mina como para toda Colombia. El ex zaguero del Palmeiras ya tiene dorsal definida para la presente temporada. Mina, que recién a cambio de más de 10 millones de euros, usará el número 24, la camiseta que antes usaba Jeremy Mathieu. A falta de resolverse las salidas de Rafinha, Deulofeu y Aleix Vidal, el Barcelona decidió no tardar más y darle un número que se encontraba vacío, por lo que los colombianos ahora podrán ir a las tiendas para pedir la camiseta con el nombre y número del flamante fichaje culé.



Yerry Mina hasta ahora llevaba el número 26 con el Palmeiras, mientras que con su selección, Colombia, luce el número 13. Aquí era otra alternativa que le hubiera gustado contemplar, pero ese número ya está ocupado por el guardameta Jasper Cillessen. Además, por normativa tampoco podría llevarlo, pues la RFEF reserva exclusivamente para los porteros los dorsales número 1 y 13.



Ernesto Valverde quiere ver entrenar a Yerry Mina antes de tomar una decisión sobre su futuro inmediato. El técnico vasco quiere que Yerry se vaya acomodando al juego del Barza y a las necesidades del equipo. Jugar de central en el Barza es complicado por el amplio espacio que deben cubrir. No es lo mismo hacerlo en el Palmeiras que en el cuadro azulgrana. El colombiano ha entrado con buen pie en el vestuario, se ha ganado a sus compañeros, aunque ahora le toca hacerlo en el campo y con su técnico.



En todo caso, Yerry Mina no cerraría la llegada de un central experto si la ‘operación salida’ va encaminada y los jugadores abandonan Cataluña como ya ha hecho Arda Turan. Quedan abiertas las negociaciones con Rafinha Alcántara, Aleix Vidal y Gerard Deulofeu. Respecto a Denis Suárez o André Gomes, por los que se han interesado varios clubs para ficharles o tenerles cedidos, el Barcelona no escucha ofertas. Al menos hasta ahora.