Cada 11 de febrero será un día muy especial para Yerry Mina. Verá el calendario y recordará que en esa fecha hizo su debut como titular en el FC Barcelona. Su rival fue el Getafe y la nota final aprobatoria. Aunque cometió alguna desatención, el colombiano dejó buenas sensaciones en el vestuario azulgrana.



Así lo ha revelado este martes el portal catalán 'Sport', que publica que tras el 0-0 en el Camp Nou, los referentes del equipo felicitaron al ex del Palmeiras por su primera vez en el once de Valverde. Y no dudaron en dejarle un consejo a futuro.

Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

Tal como apunta la citada fuente, en el camarín azulgrana valoran el juego de Yerry Mina , sin embargo, prefieren que en sus primeros partidos no arriesgue en acciones innecesarias como el fallido pase a la Ronaldinho que hizo y que casi acaba en gol de Getafe.



"El gesto ha sido constructivo y nadie en el vestuario pretende cambiar el estilo de juego de Mina. Sencillamente, su adaptación está siendo tan buena que sus compañeros se (pre)ocupan de 'mimarle' y protegerle. El colombiano, por cierto, escucha siempre con atención y está encantado de dejarse aconsejar", publicaron.



Ante la lesión de los centrales y pensando en el partido ante el Chelsea por la ida de los octavos de final de la Champions League, Yerry Mina volvería a ser titular este sábado, cuando al FC Barcelona le toque visitar al Eibar por la fecha 24 de la Liga Santander.