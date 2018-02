Se cumplió lo que se preveía: Yerry Mina será titular por primera vez en el FC Barcelona en el partido ante el Getafe por la fecha 23 de la Liga Santander. Ernesto Valverde decidió confiar este domingo en el colombiano, aunque le ha dado una responsabilidad enorme ante la falta de centrales.



Ante la suspensión de Samuel Umtiti, la lesión de Gerard Piqué, que estará en el banco de suplentes, y la baja de Thomas Vermaelen también por problemas físicos, el entrenador del FC Barcelona apuesta por Mina como el único defensor central ante los 'Azulones.



Se trata sin duda de un once revolucionario, pero una apuesta arriesgada. Yerry Mina apenas cumplió el último jueves ante Valencia sus primeros minutos por Copa del Rey, no obstante, el FC Barcelona considera que el ex del Palmeiras está en condiciones para arreglárselas solo en la zaga.



Como era de esperarse, la tarea que Yerry Mina tendrá este domingo en el FC Barcelona vs. Getafe ha sorprendido a todos sus compatriotas y al mundo entero. Los hinchas azulgranas esperan que el 'cafetero' esté a la altura del resto más allá de que este partido en Camp Nou parezca solo un trámite.



El once del FC Barcelona para este domingo en el Camp Nou luce de la siguiente forma: Ter Stegen; S. Roberto, Y. Mina, Digne, J. Alba; Busquets, Rakitic, Alcácer, Coutinho; Messi, Luis Suárez.

