Lionel Messi , que se mostró "contento de cómo van las cosas", alabó la llegada de los dos fichajes del Barcelona en el mercado de enero, el brasileño Philippe Coutinho, que el jueves debutó con el club azulgrana ante el Espanyol en la Copa del Rey, y el central colombiano Yerry Mina.



"Tanto a Coutinho como a Yerry ya se les intentó traer en verano", recordó el delantero azulgrana, destacando que "se va 'Masche' (traspasado al Hebei Fortune chino) y viene este central para reemplazarlo y nosotros contentos de que pueda ser así".



Messi también se refirió al estilo de juego del Barça con Valverde para afirmar que a su llegada, el técnico "fue claro desde el principio, dijo lo que quería y nos adaptamos".



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

"No era muy diferente a lo que ya veníamos haciendo. Nos hicimos fuertes defendiendo y arriba tenemos jugadores de mucha calidad, que resuelven partidos", explicó.



Sobre las rotaciones



Leo Messi, conocido por sus ganas de jugar siempre, pero al que el técnico Ernesto Valverde no ha dudado en reservar esta temporada en algunos encuentros, aseguró este viernes que no tiene "ningún problema" en rotar.



"No hay ningún problema, es el míster quien decide. Si tengo que rotar no pasa nada porque otros compañeros también lo hacen", agregó Messi, durante un acto promocional en Barcelona.



Fuente: AFP