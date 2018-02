Nadie sonríe en el Barcelona con la lesión de Piqué , aunque en Colombia hay ansias por ver ya el debut de Yerry Mina con la camiseta azulgrana. Piqué estaría dos semanas de baja y todo haría indicar que el seleccionado colombiano sería titular este jueves ante Valencia en Mestalla por las semifinales de la Copa del Rey. De acuerdo a ‘Mundo Deportivo’, el zaguero catalán tendría un estiramiento en la rodilla y Ernesto Valverde preferiría no forzarlo para que haya una probable recuperación de cara a los partidos contra el Chelsea en Champions.



Todo queda claro que Piqué no estará concentrado frente a los valencianos y Thomas Vermaelen, quien todavía se encuentra en proceso de recuperación, tampoco sería incluido en la lista de Valverde. Yerry Mina debutará este jueves en la Copa del Rey o si no lo hará el fin de semana ante el Getafe en el Camp Nou. Umtiti se encuentra sancionado tras ver su quinta amarilla y el ex Palmeiras tendría ahí también otra chance para ser titular en el Barza.



Mina ha estado en las últimas cuatro convocatorias de los catalanes y si bien no parece estar listo para jugar 90 minutos, su debut llegaría en esta segunda semana de febrero. Colombia espera su debut y Pekerman ya se preparará para ver el partido.



Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

El Barcelona, un equipo poco dado a fichar a mitad de temporada, ha batido este invierno todos los récords al invertir 131,8 millones de euros -más variables- en el centrocampista brasileño Philipe Coutinho (Liverpool) y el defensa colombiano Yerry Mina (Palmeiras).



Hasta hora, el club catalán se había reforzado solo en el ecuador de una campaña para completar la plantilla en caso de sufrir bajas prolongadas o si se presentaba alguna oportunidad de mercado.



Esta vez, en cambio, ha decidido tirar la casa por la ventana (120 millones más otros 40 en variables) para traerse a Coutinho, el crack por el que ya suspiraba el pasado verano. Y ha adelantado la incorporación (por 11,8 millones) de una central de proyección como Mina, al que ya seguía hace tiempo.



La última vez que el Barcelona acudió al mercado de invierno fue la temporada 2010-2011, cuando pagó 3 millones de euros al PSV Eindhoven por Ibrahim Afellay, para reforzar una plantilla que entonces solo contaba con 20 jugadores del primer equipo.