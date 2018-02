Cuando Yerry Mina firmó su contrato con el FC Barcelona hasta el 2023, el crack colombiano nunca pensó que iba a tener un arranque tan duro. Apenas lleva dos partidos como azulgrana y no parece que la tendencia vaya a cambiar de aquí al final de temporada.



Consciente de lo difícil que están siendo los primeros días del excentral de Palmeiras, según el portal español 'Don Balón', Lionel Messi se sentó con el 'cafetero' en el vestuario para tener la conversación más sincera posible.



De acuerdo a la citada fuente, el mejor jugador del mundo le explicó a Yerry Mina que ante las decisiones de Ernesto Valverde sobre quien juega o no, lo único que le queda al colombiano es tener paciencia y que no se desanime.



Valverde ha convocado para el partido ante el Girona al defensa Gerard Piqué y ha dejado fuera de la lista a Yerry Mina, pese a que en la previa se especuló con la posible titularidad del colombiano, luego de que el central español no entrenara con normalidad el jueves por molestias físicas.



Los de Ernesto Valverde han perdido frescura en el último mes, que ha coincidido con un carrusel de partidos en Liga y Copa del Rey, además del último de Champions en Londres.