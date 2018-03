Yerry Mina llegó al FC Barcelona en enero de este año con la idea de ser protagonista en lo que resta de temporada. Sin embargo, al jugador colombiano las cosas no le están saliendo como hubiese querido. Cuenta poco para Ernesto Valverde y por delante de él tiene hasta tres indiscutibles en el once.



Gerard Piqué y Samuel Umtiti son fijos para el 'Txingurri' y el recambio más inmediato es Thomas Vermaelen, quien desde su llegada en el 2014, está firmando su mejor temporada como azulgrana. En esa linea, a Mina no le quedaría otra que buscar minutos en otro lado.



De acuerdo al diario español 'Don Balón', el modesto Girona de la Liga Santander se perfila como uno de los firmes candidatos a hacerse con los servicios de Yerry Mina. La idea sería que lo cedan por una temporada y a su regreso a Camp Nou estaría mucho más consolidado.





Conoce un poco más de la vida de Yerry Mina. (Video: Fernando Falco)

El intento de préstamo, tal como agrega la citada fuente, no le desagradaría al Barcelona. De hecho, en Camp Nou saben que el central colombiano no puede estar calentando el banquillo una temporada más y verían con buenos ojos cederlo a sus pares catalanes.



Hay que recordar que hace unos días, Ernesto Valverde explicó en conferencia de prensa el motivo por el que Yerry Mina había estado quedando fuera de las últimas convocatorias.



"Tengo cuatro centrales ahora y siempre suelo llevar tres en la lista. Los que vienen jugando son Gerard Piqué y Samuel Umtiti, y cuando Vermaelen ha jugado lo ha hecho bien. ¿ Mina? Se ha incorporado más tarde. Es una forma de armar las convocatorias en las que, según los partidos, me va mejor un jugador que otro", sostuvo el técnico del FC Barcelona.