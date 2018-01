Yerry Mina llegó al Barcelona para convertirse en el cuarto zaguero del club, encontrándose a espaldas de Piqué, Umtiti y Vermaelen. El zaguero colombiano, que aún no debuta en el primer equipo azulgrana, participa de las convocatorias de Ernesto Valverde, mientras que toda Colombia aguarda por verlo en el once titular en el Camp Nou. No obstante, el primer colombiano en la historia de los culés podría partir antes de lo esperado.



¿Cuál es la razón en especial? Que si el Barza termina fichando a Arthur, los azulgranas tendrían cuatro jugadores extracomunitarios y La Liga solo permite a tres. Coutinho, Paulinho y Yerry Mina son los actuales futbolistas que ocupan las plazas. Si llega Arthur habría que ceder a alguien a otro club, y el Barza, adoleciendo de jugadores en la primera línea de volantes, podría ver con buenos ojos una posible cesión de Mina a otro club de Europa.



Ya ha pasado con Marlon, Mathieu y demás. ¿ Mina podría ser otro elegido? Todo quedaría por verse en el último tramo de la temporada, en donde Mina tendría que ganarse la confianza del técnico vasco. Ya ha afirmado que lo verá en los entrenamientos y decidirá si tendrá minutos en lo que resta de la temporada. ¿Arthur? Gremio ha confirmado las negociaciones y todo haría indicar que el uno de los mejores de la Copa Libertadores 2017 llegará en enero.



Las últimas informaciones apuntan a que el acuerdo por el centrocampista está muy cerca, y que su llegada tendría lugar en junio de 2018. Más allá de la idoneidad de su incorporación, el de Goiania supondría un inconveniente en la planificación deportiva, porque obligaría a prescindir de uno de los extracomunitarios que ya hay en el vestuario.