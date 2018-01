Tras una multitudinaria presentación en el Camp Nou y cumplir ya varios entrenamientos con sus compañeros, los hinchas del FC Barcelona y el pueblo de Colombia esperaban ver a Yerry Mina hacer su debut oficial con el club azulgrana. Sin embargo, un problema burocrático dejará con las ganas al central 'cafetero'.



Aunque todo hacía indicar que iba a sumar sus primeros minutos este miércoles en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Espanyol, el propio entrenador de los 'Culés', Ernesto Valverde, confesó que el exdefensor de Palmeiras no está en la lista de convocados al no contar con su carta pase.



"No, no va a jugar porque no tiene el transfer", se ha limitado a decir a los medios el entrenador del FC Barcelona. Según trasciende en medios españoles, Yerry Mina no ha podido quedar habilitado para este partido ya que la Confederación Brasileña de Fútbol ha demorado más de la cuenta en enviar los papeles del colombiano a la Real Federación Española de Fútbol.



A pesar de que no podrá contar con Mina para el derbi catalán, Valverde ha explicado cómo han sido los primeros días del colombiano junto a sus nuevos compañeros.



"Ha entrenado bien, con alegría. Los jugadores le han recibido encantados. Nos podrá aportar cosas, aunque luego está la competición y la competencia. Confiamos en que tenga recorrido pero dependerá más de su rendimiento”, dijo.