Hace tres semanas que Yerry Mina llegó a Barcelona. El sueño de ser el primer colombiano en jugar con la camiseta azulgrana en el Camp Nou aún sigue intacto para él, pese a que aún no debuta a las órdenes de Ernesto Valverde. Una nueva oportunidad se le ha presentado al zaguero cafetero tras entrar en la convocatoria de los culés frente Valencia. En el partido de las semifinales de la Copa del Rey, el ex Palmeiras espera jugar algunos minutos, aunque se habría filtrado una conversación entre él y Piqué como su actual situación en el club.



Con 23 años, y recién llegando a Europa, Yerry Mina tiene que adaptarse al ADN del Barcelona. Desde la salida en la defensa hasta el orden táctica, por lo que el catalán le habría dicho que las cosas no serán nada fáciles en el primer equipo y que necesita en periodo de adaptación. Barcelona se siente cómodo en La Liga, pero los partidos de la Copa del Rey y Champions League son de máxima tensión, por lo que se juegan a ida y vuelta en el presente.



Yerry Mina es el cuarto zaguero del plantel en la actualidad, estando relegado por debajo de Piqué, Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen. Ya llegará oportunidad para él, y así se lo ha saber el máximo referente del club. Piqué toma en serio a Mina, por lo que su conversación ha sido importante para el seleccionado de Colombia.



El Barcelona, un equipo poco dado a fichar a mitad de temporada, ha batido este invierno todos los récords al invertir 131,8 millones de euros -más variables- en el centrocampista brasileño Philipe Coutinho (Liverpool) y el defensa colombiano Yerry Mina (Palmeiras) .



Hasta hora, el club catalán se había reforzado solo en el ecuador de una campaña para completar la plantilla en caso de sufrir bajas prolongadas o si se presentaba alguna oportunidad de mercado.



Esta vez, en cambio, ha decidido tirar la casa por la ventana (120 millones más otros 40 en variables) para traerse a Coutinho, el crack por el que ya suspiraba el pasado verano. Y ha adelantado la incorporación (por 11,8 millones) de una central de proyección como Mina, al que ya seguía hace tiempo.



La última vez que el Barcelona acudió al mercado de invierno fue la temporada 2010-2011, cuando pagó 3 millones de euros al PSV Eindhoven por Ibrahim Afellay, para reforzar una plantilla que entonces solo contaba con 20 jugadores del primer equipo.