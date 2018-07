Por algo será. El exfutbolista y figura de la selección colombiana, Carlos Valderrama , no considera que el Everton sea la mejor vía de escape para Yerry Mina en caso este no continúe en el Barcelona la próxima temporada. No obstante, el 'Pibe' le recomendó fichar por un club turco que asegura es el ideal para el central 'cafetero'.



Futuro incierto. Mucho se viene especulado sobre la posible salida de Mina del cuadro español debido a la poca continuidad con la que cuenta. Pero esto no parece ser una piedra en el zapato para el colombiano pues ofertas no le faltan y su plan es mantenerse en el fútbol europeo.



Hace unos días se dijo que el defensor dejaba el Barcelona por el Everton de la Premier League. Sin embargo, Valderrama , uno de los iconos de Colombia, admitió que no cree que el cuadro británico sea suficiente para el nivel y la proyección que puede llegar a alcanzar Yerry Mina .



"La Liga Inglesa puede pegarle pero, desde mi punto de vista, la Champions League tiene un rango más alto. No creo que deba unirse a un equipo como el Everton" , declaró el ex futbolista en una entrevista con 'SPORT'.

Para el 'Pibe' Valderrama , el equipo ideal donde Mina encajaría sería el Galatasaray de Turquía, de donde destacó la gran capacidad de su entrenador para manejar a jóvenes promesas. ''Fatih Terim es un entrenador que sabe tratar a los chicos y si yo fuera él escogería al Galatasaray por ello" , sentenció.