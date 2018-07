No tiene espacio en el Barcelona , más ahora con el fichaje de Clément Lenglet. El Barza ha contratado un nuevo defensa con más experiencia en Europa y todo haría indicar que las horas de Yerry Mina en Cataluña se encuentran en contadas. Ni ser uno de los mejores defensas del Mundial Rusia 2018 le habría garantizado un puesto en el equipo culé, por lo que otras instituciones en Europa han preguntado por el ex jugador del Palmeiras.



Uno de los clubes interesados es el Everton, quien dirige Marco Silva, el ex entrenador de André Carrillo en el Watford de la misma Primera División. El caso, según el entorno de Yerry Mina tal como lo informan desde España, es que sí hay un interés de jugar en el cuadro ‘Toffee’, tratándose de un equipo que, por lo general, la Europa League.



¿Cuánto le pagarían? Nada que menos 24 millones de euros al Barcelona con una opción de recompra. El propio Jair Mina, tío y representante del futbolista, ha confirmado el interés del equipo, así como de otros clubes que hay en Europa. Mina quiere minutos de juego y mantenerse en un campeonato competitivo que lo haga seguir formándose en una promisoria carrera.



La llegada, primero de Arthur Melo, un extracomunitario, y también de Lenglet, un defensa central, invitan al Barcelona a desprenderse del colombiano en el próximo movimiento de mercado. Según las informaciones de medios españoles, las negociaciones se encuentran muy avanzadas en estos momentos y la operación estaría apenas pendiente de que el Barcelona diera el visto bueno.