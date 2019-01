¡Tremendo golazo! Zapatazo de Griezmann en octavos de la Copa del Rey [VIDEO]

Un golazo del Atlético de Madrid , un golazo de Antoine Griezmann , pero que no sirve para el equipo de Diego Simeone. Atlético de Madrid fue eliminado en octavos de final de la Copa del Rey , un golpe duro tratándose de un rival como el Girona, que siempre le complicó a los colchoneros y más en el Wanda Metropolitano. Afuera el Atlético, afuera de la Copa.



A los 84 minutos del partido, Antoine Griezmann avivó las esperanzas de los hinchas colchoneros en el estadio. El delantero francés recibió una asistencia de Lemar para marcar un golazo con un disparo de zurda, letal e imposible para el arquero del Girona. El Atlético le había dado vuelta al partido, pero no bastó puesto que Girona marcó otro gol (3-3).



La capital española no desempetar la sucesión de igualadas del Atlético de Madrid y Girona, cuatro de cuatro en sus enfrentamientos antes del duelo, y ahora cinco a cinco en el historial. Eso sí, el Girona dirá que eliminó al Atlético de Madrid.