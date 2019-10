El VAR, ausente: la terrible patada contra Odegaard que causa indignación en España [VIDEO]

¿Y el videoarbitraje, míster? Se jugaban los 62 minutos del encuentro entre la Real Sociedad y el Betis por una nueva jornada de LaLiga Santander , cuando una criminal falta de Javi García sobre el joven noruego Martin Odegaard causó la indignación de más de un seguidor de los 'realistas'. Y es que tras la brutal entrada del centrocampista, el árbitro del duelo apenas le mostró la tarjeta amarilla. ¿Acaso no era para roja? Juzgue usted.



Soto Grado, uno de los líneas del partido, se encontraba a escasos metros de la jugada en mención, pero tampoco señaló nada. Lo mismo que el VAR, que es lo que quizá más rabia y decepción ha provocado a los aficionados y a la Real Sociedad. Es más, fue el propio Odegaard quien protestó durante minutos a un colegiado que no sancionó lo que pudo ser una lesión muy grave en el tobillo para el joven talento perteneciente al Real Madrid.



La terrible patada contra Odegaard que causa indignación en España. (YouTube)

A cuidarse. Y es que, más allá de lograr un título o alcanzar un torneo internacional con la Real Sociedad, Odegaard es consciente de que su principal objetivo siempre será llenarle los ojos a Zinedine Zidane y Florentino Pérez para ganarse un lugar en el Real Madrid de cara a la próxima temporada, además de ser el referente de la revolución joven en el futuro que se espera no sea tan lejano.



Como se recordará, el contrato que tiene Martin Odegaard con la Real Sociedad es tan solo por una temporada con opción a compra, por lo que el conjunto 'merengue' podría ir por el noruego en el próximo verano. La renovación con el Real Madrid fue hasta el 2022 por lo que no tendrían ningún problema de tenerlo de regreso. El chaval sigue dando que hablar.

¿Cuál es el valor de Odegaard en la actualidad?

A la fecha, el valor de Odegaard en el mercado sería de 80 millones de euros, cuando el Real Madrid solo pagó por él 4 'kilos' en el 2015. "Estoy orgulloso de que no pagasen mucho. Para mí, es un poco locura las cifras de las que se habla hoy en día. No siento que valgo tanto dinero. Y cada día se paga más y más. No me gusta, para ser honesto", dijo el noruego en una entrevista con ESPN hace unas semanas.



