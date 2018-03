¿Hay alguien que dude que el periodista Tomás Roncero es uno de los hinchas más apasionados por Real Madrid? A través de YouTube se puede ver hasta cuando lloró por las últimas tres Champions League que se llevó su equipo de toda la vida.

Ahora, el citado hombre de prensa español se ha vuelto viral por una advertencia a Neymar si es que finalmente llega al Bernabéu a mitad de este año. Y es que quiere que se borre el tatuaje de la 'Orejona' que ganó con Barcelona.

"Si quieres venir al Madrid, quítatelo y pide perdón. Tienes que llegar puro y limpio. ¿Lo has entendido? ¡No vienes puro! A mí no me engañas. ¡Purifícate y entrarás al reino de los cielos que es el Madrid", dijo en imágenes compartidas a YouTube.

Como se recuerda, en PSG - según medios españoles - pedirían 400 millones de euros por los servicios del crack brasilero. Se convirtió en su jale estrella en 2017 a cambio de 222 millones al 'Barza'.