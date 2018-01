Zinedine Zidane ha logrado en poco tiempo colocarse entre los principales entrenadores en la historia del Real Madrid . El francés, desde su llegada en 2015, ha conseguido un trofeo en Liga Santander, una Supercopa de España, dos Champions Leagues y dos mundiales de clubes. Sin embargo, sabe que su estadía en el Bernabeú no será para siempre.

El Madrid es la primera experiencia de Zidane al mando de un equipo, por lo que espera encontrar nuevas experiencias en su aun largo camino. En entrevista con la revista France Football, el campeón del mundo en Francia '98 explicó su futuro de blanco.

" Zinedine Zidane ya no es jugador en el Real Madrid. Ese Zidane ya no existe. Ahora es el entrenador Zinedine Zidane el que debe hacer carrera. No estoy protegido por lo que he hecho como jugador en este club", explicó el exjugador.

" Sé que un día esto se acabará en el Real Madrid, así que aprovecho y pongo todos los medios para tener éxito. Me digo a mí mismo: 'Si me quedan diez días aquí, bueno, vive esos diez días a tope; si son seis meses, vive esos seis meses a tope'. No pienso en nada más. Sé que no me quedaré diez años", agregó.

Zidane tiene ganas de demostrar que es un gran entrenador. Las críticas recaen sobre él por la cantidad de estrellas que posee en el equipo. "Pueden jugar solos", dicen algunos.

" Quiero demostrar que puedo ser un buen entrenador también en las dificultades. No me asustan. Estoy preparado para eso. La gente puede pensar que todo es siempre fácil para mí, que lo hago todo por instinto, pero están en un error".