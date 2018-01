Zinedine Zidane no la pasa bien como entrenador del Real Madrid. Si bien es cierto que sus primeras dos temporadas al mando del conjunto blanco fueron de ensueño (se llevó la Liga, Champions League y Supercopas) su presente no es nada bueno ya que está a 16 puntos del Barcelona en el torneo de primera división de España y su equipo no juega bien. No obstante, en el Santiago Bernabéu confían en sus capacidades.

Según informa este sábado el diario Marca, Zinedine Zidane tiene la plena confianza de continuar siendo entrenador del Real Madrid. Es más, el citado medio sostiene que, si quiere, puede ser el DT del conjunto merengue "hasta cuando él quiera". No hay duda que revertirá este duro momento.

La dirigencia del Madrid no solamente pone las manos al fuego por Zidane, sino también su plantel. Ni siquiera pasa por la cabeza de los dirigentes destituir al entrenador en caso queden eliminados de la Copa de Europa a manos del PSG. Hasta final de temporada está más que ratificado.

Lo cierto es que al término de la campaña Florentino y el estratega francés se reunirán para decidir cuál será el futuro de 'Zizou' en el elenco blanco. Pese a los rumores que lo ponen fuera, seguirá al mando de Crisitiano Ronaldo, Gareth Bale, Toni Kross y compañía.

De otro lado, este sábado Real Madrid recibirá al siempre complicado Villarreal por una nueva jornada de la Liga Santander. Los merengues deben ganar sí o sí para seguir con chances - aunque escasas - de alcanzar al 'Barza' en la punta del campeonato.