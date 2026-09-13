El Estadio Ciutat de València será escenario de uno de los partidos más destacados de la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27. El FC Barcelona visitará al Levante UD este domingo 13 de septiembre con el objetivo de sumar tres puntos y mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato. El conjunto azulgrana llega a Valencia con la intención de imponer su jerarquía, aunque enfrente tendrá a un rival que buscará aprovechar su localía para dar la sorpresa.

¿Quieres ver el partido del FC Barcelona vs. Levante UD en los Estados Unidos? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN App, ESPN Deportes e ESPN+ en idiomas inglés y español; también se verá a través de fuboTV.

¿Dónde ver ESPN Deportes EN VIVO, Levante vs. FC Barcelona por LaLiga 2026?

En Estados Unidos, la señal de ESPN Deportes en idioma español se encuentra disponible en cableoperadores como Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Los números de canal pueden variar de acuerdo con la ciudad, el plan de TV contratado y la modalidad de recepción.

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

ESPN Deportes también puede verse en diversos servicios de streaming como Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido y de la disponibilidad de la señal en cada zona. Dish mantiene ESPN Deportes en el canal 854 dentro de paquetes elegibles.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, Levante vs. FC Barcelona en Estados Unidos?

En Estados Unidos, si prefieres seguir el Levante vs. FC Barcelona en inglés, ESPN Select es una de las alternativas para hacerlo, siempre que la programación y los derechos del partido estén incluidos en el servicio contratado.

ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, NFL, fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, entre otros. Cuenta con suscripción mensual, anual y paquetes especiales combinados con Disney+ y Hulu.

Precio de ESPN Select en Estados Unidos

Planes Precio ESPN Select mensual $12.99 ESPN Select anual $129.99

ESPN Select con Hulu y Disney+

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ con anuncios, Hulu con anuncios y ESPN Select con anuncios ESPN Select Bundle Premium $29.99 Disney+ sin anuncios, Hulu sin anuncios y ESPN Select con anuncios Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ sin anuncios, Hulu con anuncios y ESPN Select con anuncios

¿En qué dispositivos puedo ver ESPN Select en Estados Unidos?

iPhones de Apple

iPads de Apple

Teléfonos Android

Tabletas Android

Tabletas Amazon Fire

Amazon Fire TV

Dispositivos Android TV

Apple TV

Chromecast

Televisión Cox Contour

Reproductor de streaming Contour

Televisores inteligentes LG

Consolas PlayStation

Roku

Televisores inteligentes Samsung Tizen

Xbox

Decodificador Xfinity Flex y X1 TV

Xumo TV y decodificador XiOne

¿Cómo ver ESPN EN VIVO en Latinoamérica?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua.

Si tu alternativa es el streaming, debes suscribirte a Disney+ y contar con el plan que incluya los canales o eventos de ESPN habilitados en tu mercado.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina Telecentro: 105 SD y 1011 HD; Flow: 103 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 540 HD y 1510 HD Disney+ Perú Movistar TV: 200 HD, 483 SD y 884 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD Disney+ Chile Movistar TV: 480 SD y 884 HD; Claro TV: 174 SD y 474 HD; VTR: 49 Disney+ México Sky: 548 y 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Ecuador CNT: 302 SD y 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD y 730 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30; TV Zamora: 40 SD y 154 HD Disney+ Uruguay Cablevisión Flow: 103 SD, 101 HD y 716 HD Disney+ Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD y 503 HD; Claro TV: 93 SD y 124 HD Disney+ Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO?

ESPN 2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte de los contenidos deportivos de Disney+, de acuerdo con el plan contratado y la disponibilidad en cada territorio.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina: 25 SD y 155 HD; Telecentro: 104 SD y 1009 HD; Cabletel: 18 y 202 HD; Gigared: 46 y 17.4; Express: 22, 103 y 822 HD; Cablevideo Digital: 18, 101 y 616 HD; Telered: 24, 54 y 125 HD; Dibox: 101 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD; Movistar TV: 482 SD y 934 HD Disney+ Chile Movistar TV: 482 SD y 886 HD; Entel: 214 HD; Tuves HD: 105 HD y 508 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 SD y 475 HD; Zapping: 91; GTD/Telsur: 84; Cable de la Costa: 21 SD y 224 HD; WOM: 226 HD Disney+ Colombia Movistar TV: 202 HD, 486 SD y 886 HD; Click HD: 310 HD y 312 HD; Claro TV: 510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD; Tigo: 29 SD y 246 HD; Colcable: 15 y 12 HD; Conexión Digital: 34 y 28 Disney+ Ecuador Grupo TV Cable: 202 SD y 734 HD; Claro TV: 90 SD y 590 HD Disney+ Perú Movistar TV: 486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD; Claro TV: 54 SD y 521 HD Disney+ Uruguay Cablevisión: 100 SD y 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Venezuela Movistar TV: 485 SD; Inter Satelital: 105 HD y 106 SD; CANTV: 503; Intercable: 51 SD y 56 SD; Netuno: 28; Vencable: 43; TV Zamora: 39 Disney+ Paraguay Personal TV HD: 104 HD; Tigo: 29 SD, 403 y 713 HD; VCC: 28 y 106; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 SD y 122 HD; Copaco: 50 SD y 504 HD Disney+ Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 HD, 507 SD y 508 HD; Tigo: 510 SD y 702 HD; AXS+: 103 HD Disney+ México Sky: 551; Dish: 338 SD y 838 HD; Star TV: 502; Megacable: 304 SD y 1304 HD; Izzi: 508 SD y 895 HD; Wizz: 609, 54 y 20; Totalplay: 558 HD; Xview+: 304 HD Disney+ República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Altice: 350, 352 SD y 462 HD Disney+ Honduras Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Guatemala Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ El Salvador Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD Disney+ Nicaragua Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 302 SD, 403 y 1101 HD Disney+ Costa Rica Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; CableSantos: 155 Disney+ Panamá Sky: 551; Claro TV: 205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD; Tigo: 303, 374 SD y 1374 HD; +Móvil: 252 HD Disney+

¿Dónde ver Disney+ Premium online?

Estos son los precios de referencia del Plan Premium de Disney+, que incluye una oferta deportiva ampliada con señales y eventos de ESPN, sujeto a disponibilidad territorial y a los derechos del partido.

Países Disney+ Premium mensual Disney+ Premium anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2.679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, plataforma que incorporó los contenidos de Star+, cuenta con diferentes planes para acceder a películas, series y contenidos deportivos de ESPN. El catálogo exacto, los canales lineales, los eventos exclusivos y la cobertura de LaLiga dependen del país, los derechos audiovisuales y la suscripción contratada.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a canales lineales de deportes ESPN y ESPN 3 con anuncios

Video de hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video de hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced

Audio de hasta Dolby Atmos en contenidos compatibles

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver Levante vs. FC Barcelona en vivo por LaLiga 2026

Información Detalle Fecha Domingo 13 de septiembre de 2026 Partido Levante UD vs. FC Barcelona, por la Jornada 5 de LaLiga EA Sports 2026-27 Hora 10:15 a. m. ET / 7:15 a. m. PT (Estados Unidos); 8:15 a. m. (México); 9:15 a. m. (Perú, Colombia y Ecuador); 11:15 a. m. (Argentina, Chile y Uruguay); 16:15 (España) Canal en Estados Unidos ESPN Deportes en español / ESPN Select en inglés, según programación Streaming Disney+, ESPN Select, Hulu + Live TV, Fubo, Sling, YouTube TV, Vidgo y ESPN App, de acuerdo con el plan y los derechos vigentes Estadio Estadio Ciudad de Valencia, Valencia, España