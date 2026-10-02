Francia e Italia protagonizan este viernes 2 de octubre uno de los partidos más esperados de la UEFA Nations League 2026-27. La selección de Zinedine Zidane, líder del grupo A1 con puntaje perfecto, recibe al combinado de Roberto Mancini en el Stade de France, en un duelo entre dos campeonas del mundo que buscan consolidarse en el torneo europeo. ¿Quieres saber cómo verlo en tu televisor Smart TV, Tablet, teléfono celular o PC? La transmisión oficial estará a cargo de ESPN y Disney Plus Premium en los países de Latinoamérica. Aquí te contamos los canales para acceder al servicio.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Francia vs. Italia por la Nations League 2026 en Latinoamérica?

ESPN ofrece cobertura de fútbol internacional en distintos países de Latinoamérica a través de sus señales de televisión y plataformas digitales. Para ver Francia vs. Italia, los aficionados podrán consultar la programación de ESPN y la disponibilidad del partido en Disney+ Premium, según los derechos de transmisión de cada territorio.

Estos son los números de los canales habituales de ESPN en los principales operadores de televisión de pago de Latinoamérica:

País Operador y número de canal Streaming Argentina DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Telecentro: 105 SD / 1011 HD; Flow: 103 Disney+ Premium Colombia DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 200 HD; Claro TV: 540 HD Disney+ Premium Perú DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 200 HD; Claro TV: 510 SD / 540 HD Disney+ Premium Chile DIRECTV: 610 SD / 1621 HD; Movistar TV: 480 SD / 884 HD; Claro TV: 174 SD / 474 HD; VTR: 49 Disney+ Premium Ecuador DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; CNT: 302 SD / 703 HD; Grupo TV Cable: 200 SD / 730 HD Disney+ Premium Venezuela DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Movistar TV: 483 SD; Netuno: 30 Disney+ Premium Uruguay DIRECTV: 621 SD / 1621 HD; Flow: 103 SD / 101 HD / 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow: 101 HD; Copaco: 51 SD / 503 HD; Claro TV: 93 SD / 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel: 40 HD; Tigo: 510 SD / 702 HD; Cotas: 54 SD/HD Disney+ Premium México Sky: 548 / 1548; Izzi: 895; Dish: 338; Totalplay: 558 Disney+ Premium, sujeto a disponibilidad

Los números corresponden a referencias de canales habituales y deben confirmarse con cada operador. La disponibilidad de la transmisión del partido también depende de los derechos televisivos de cada país.

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Francia vs. Italia por la Nations League 2026?

ESPN 2 es otra de las señales deportivas disponibles en Latinoamérica. Su programación incluye encuentros de fútbol internacional y otras competiciones. Los usuarios pueden consultar la guía de sus operadores para comprobar si el Francia vs. Italia se emitirá por este canal o por la señal principal de ESPN.

Estos son los números habituales de ESPN 2 en los principales operadores de televisión de pago de Latinoamérica:

País Operador y número de canal Streaming Argentina DIRECTV: 622 / 1622 HD; Telecentro: 104 / 1009 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 107 HD Disney+ Premium Chile DIRECTV: 622 / 1622 HD; Movistar TV: 482 SD / 886 HD; VTR: 48; Claro TV: 175 / 475 HD Disney+ Premium Colombia DIRECTV: 622; Movistar TV: 202 HD / 486 SD / 886 HD; Claro TV: 510 / 540 HD Disney+ Premium Ecuador DIRECTV: 622 / 1622 HD; Grupo TV Cable: 202 SD / 734 HD; Claro TV: 90 / 590 HD Disney+ Premium Perú DIRECTV: 622 / 1622 HD; Movistar TV: 486 SD / 741 HD / 886 HD; Claro TV: 54 SD / 521 HD Disney+ Premium Uruguay DIRECTV: 622 / 1622 HD; Cablevisión: 100 SD / 709 HD; Flow: 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV: 622 / 1622 HD; Movistar TV: 485 SD; Netuno: 28 Disney+ Premium Paraguay Personal TV: 104 HD; Tigo: 29 SD / 403 / 713 HD; Flow: 102 HD; Claro TV: 94 / 122 HD Disney+ Premium Bolivia Entel: 41 HD; Inter Satelital: 105 / 507 SD / 508 HD; Tigo: 510 SD / 702 HD Disney+ Premium México Sky: 551; Dish: 338 SD / 838 HD; Megacable: 304 SD / 1304 HD; Izzi: 508 / 895 HD; Totalplay: 558 HD Disney+ Premium, sujeto a disponibilidad República Dominicana Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD; Altice: 350 / 352 / 462 HD Según disponibilidad Honduras Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD Según disponibilidad Guatemala Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD Según disponibilidad El Salvador Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD Según disponibilidad Nicaragua Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD; Tigo: 302 / 403 / 1101 HD Disney+ Costa Rica Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD Según disponibilidad Panamá Sky: 551; Claro TV: 205 / 302 / 662 HD; Tigo: 303 / 374 / 1374 HD Disney+

Los números de esta tabla son referencias de la plantilla y no constituyen una verificación actualizada de cada operador. La señal que emita el partido debe comprobarse por separado.

¿Cuánto cuesta Disney+ Premium para ver Francia vs. Italia por la Nations League 2026?

Disney+ Premium ofrece acceso a contenidos deportivos de ESPN en distintos mercados de Latinoamérica. El precio de la suscripción varía de acuerdo con el país y la modalidad de pago.

Esta es la tabla de tarifas de referencia. Los precios deben actualizarse antes de publicar, ya que no se han verificado sus importes vigentes para octubre de 2026.

País Precio mensual Precio anual Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Qué diferencia hay entre Disney+ Estándar y Disney+ Premium?

Disney+ cuenta con planes que ofrecen distintas características de reproducción, dispositivos simultáneos y acceso a contenidos deportivos.

Disney+ Estándar

Acceso al catálogo de películas y series de Disney+.

Contenidos de entretenimiento sin anuncios, según las condiciones del servicio.

Acceso a determinados canales deportivos de ESPN, dependiendo del país.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

Calidad de imagen de hasta Full HD.

Descargas en dispositivos compatibles, de acuerdo con los límites del plan.

Disney+ Premium

Acceso al catálogo completo de entretenimiento de Disney+.

Cobertura deportiva ampliada de ESPN, incluidos eventos exclusivos según el territorio.

Reproducción simultánea en hasta cuatro dispositivos.

Calidad de imagen de hasta 4K UHD en contenidos compatibles.

Audio mejorado en los títulos que ofrecen formatos compatibles.

Acceso a eventos deportivos en directo incluidos en la oferta del país.

La disponibilidad de Francia vs. Italia debe confirmarse en la programación local de ESPN y Disney+. Tener una suscripción activa no garantiza que un encuentro concreto esté incluido.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026

Partido Francia vs. Italia Competición UEFA Nations League 2026-27 Jornada Tercera fecha Fecha Viernes 2 de octubre de 2026 Hora 8:45 p. m. en Francia Estadio Stade de France Ciudad Saint-Denis, Francia Entrenador de Francia Zinedine Zidane Entrenador de Italia Roberto Mancini TV y streaming ESPN y Disney+, según disponibilidad y derechos por país