Este jueves en el empate ante el Arsenal, Griezmann volvió a celebrar con un peculiar baile, que se ha popularizado en las últimas semanas. El delantero 'colchonero' se lleva la mano derecha a la frente y dibuja la letra 'L' con sus dedos, para luego saltar de un lado a otro con las piernas extendidas. Festejo bastante inusual, que tiene su origen en el videojuego de moda, ' Fortnite '.

El francés no hace más que imitar un clásico movimiento que se puede seleccionar para cualquier personaje de ese juego, que celebrará una victoria de distintas maneras; una de ellas, claro está, es la que parece ser la favorita del futbolista francés y que es conocida como 'Take The L'.



¿En qué consiste exactamente 'Fortnite'?

Se trata de un juego de zombis en el que supervivientes controlados por humanos cooperarán online para mantener sus fortalezas a salvo de los ataques en oleadas de los muertos vivientes, que están intentando conquistar la tierra.



La clave del éxito del videojuego reside en el dinamismo, la sencillez y la intensidad, pues diferencia de otros juegos, sus partidas son más rápidas e intentas. Además, los enfrentamientos suelen ser más continuos y habituales.