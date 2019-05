Higuaín y David Luiz casi se van a las manos a un día del Arsenal vs. Chelsea en Bakú [VIDEO]

Bakú será, por un día, como Londres. Y es que este miércoles chocarán Arsenal y Chelsea en el Estadio Olímpico de esa ciudad de Azerbaiyán por la gran final de la Europa League 2019. Cientos de hinchas de ambos conjuntos ya se encuentran allí para vivir in situ el partidazo en el que, seguramente, serán parte Gonzalo Higuaín y David Luiz.

Justamente, estos dos últimos jugadores del Chelsea han sido protagonistas en la última sesión de entrenamiento 'blue' antes del choque con Arsenal, aunque no precisamente porque hayan armado una buena jugada. Sucede que ambos discutieron y las camáras que cubrían la sesión lo grabaron todo.

Resulta que Higuaín le fue fuerte en una acción a David Luiz en la búsqueda de una pelota. Al no recuperarla, el 'Pipita' fue nuevamente por ella con cierta vehemencia, pero el brasilero del Chelsea no se quedó tranquilo. Se puso firme y levantó un poco el codo izquierdo en señal de advertencia al ex delantero de Juventus y AC Milan.

Así fue la acción entre Gonzalo Higuaín y David Luiz antes del Arsenal vs. Chelsea. (UEFA)

Tras esto, el también ex jugador del Real Madrid buscó hacer las paces con el defensor central, pero este le recordó que le fue mal a la hora de querer recuperar el balón. Quién también se robó las cámaras fue el técnico Maurizio Sarri, quien al ver a sus dirigidos optó por terminar el entrenamiento y lanzar, furioso, su gorra. No aguantó nada.

Se espera que David Luiz sea titular en el partido entre Chelsea y los 'gunners' en Bakú. Gonzalo Higuaín estaría en la banca ya que Maurizio Sarri mandaría al francés Olivier Giroud al campo. Solo horas nos separan de la final por el segundo trofeo de clubes por importancia en Europa.

