Diego Simeone es uno de los técnicos que vive los partidos de manera intensa, al igual que Jürgen Klopp. El entrenador siempre da indicaciones a sus dirigidos y reclama con continuidad a los árbitros cuando considera algo injusto. El partido entre Atlético de Madrid y Arsenal fue ejemplo de esto último.



En el primer tiempo ante los 'gunners', el lateral Sime Vrsaljko fue expulsado debido a una plancha a un rival. Para el 'Cholo' no era roja, pero el juez Clément Turpin sacó del partido al croata.



Por ello, Simeone se volvió loco y empezó a reclamarle airadamente al árbitro. El referí no lo aguantó y terminó por también expulsar al argentino, quien lo insultó como se pudo ver en la transmisión del choque entre Atlético y Arsenal.



Al término de los primeros 45' no se hicieron daño. Arsenal tuvo varias chances para ponerse en ventaja, pero no las supo aprovechar y pasar al marcador.