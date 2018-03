Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid , solo incluirá dos cambios en el once titular de la Europa League contra el Lokomotiv de Jefferson Farfán , Juanfran Torres por Sime Vrsaljko y Ángel Correa por Gabi Fernández, en una alineación con la delantera tipo: Diego Costa y Antoine Griezmann.



No habrá rotaciones para ninguno de los dos en el encuentro de ida de los octavos de final de la Europa League del próximo jueves en el estadio Wanda Metropolitano, aunque los dos hayan jugado los tres últimos partidos seguidos en la última semana, contra el Sevilla, el Leganés y el Barcelona, este último el domingo y completo en ambos.



Según las pruebas de la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, bajo una intensa lluvia, Griezmann y Diego Costa serán la delantera contra el Lokomotiv de Jefferson Farfán , como en todos esos encuentros, con Kevin Gameiro y Fernando Torres como suplentes, y con sólo dos novedades en el once respecto a la visita al Barcelona.



Una en el lateral derecho, con la entrada habitual en esta competición de Juanfran por Vrsaljko, el titular en los últimos tiempos en la Liga, y otra en el centro del campo, con la vuelta de Ángel Correa por Gabi Fernández, con el consiguiente movimiento de Saúl Ñíguez al medio centro. El argentino jugará por la derecha.



Por la izquierda, continuará Koke Resurrección y por el medio repetirá Thomas Partey, en este caso junto a Saúl, mientras que en la defensa no habrá más cambios que el regreso de Juanfran, con Diego Godín y José María Giménez por el centro y con Filipe Luis por el lateral izquierdo. La portería será una vez más para Jan Oblak.



Con esos once jugadores ensayó todos los aspectos tácticos para el encuentro de este jueves, mientras que el resto de la plantilla se ejercitaba en un campo anexo. La única baja de la sesión fue de nuevo Stefan Savic, que se perderá su octavo choque consecutivo por una lesión muscular, sufrida el pasado 4 de febrero ante el Valencia.



