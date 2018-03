Atlético de Madrid vs. Lokomotiv : los 'colchoneros', que han ganado diez de sus últimos once partidos oficiales, y el francés Antoine Griezmann, con trece goles y cuatro asistencias en los 12 duelos más recientes, compiten este jueves contra las sorpresas y el Lokomotiv, al que visitan en Moscú con un 3-0 a favor, pero sin exceso de confianza. El duelo se jugará desde las 11:00 a.m. (hora peruana) EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN, y ONLINE por Depor.com.

Ya está a un paso de los cuartos de final de la Europa League: casi sentenció su pase hace una semana en el Wanda Metropolitano, con un 3-0 y un ejercicio práctico de superioridad, y es el indiscutible favorito, aunque aún tiene 90 minutos por delante con la ambición de otro triunfo, el cuarto en otros tantos encuentros en este torneo.



Sin Diego Costa ni Kevin Gameiro, dos de las tres bajas del Atlético para la visita a Moscú junto a Stefan Savic, que se perderá su décimo duelo seguido por lesión, Fernando Torres apunta a la delantera titular junto a Griezmann. El atacante madrileño volverá al once cinco encuentros después, desde el 1-0 al Copenhague.



PAÍS HORARIO México 10:00 Perú 11:00 Ecuador 11:00 Colombia 11:00 Chile 13:00 Argentina 13:00 España 17:00 Rusia 19:00

Enfrente, el Lokomotiv Moscú saldrá este jueves con la esperanza de dar el batacazo tras encajar tres goles en la ida, para lo que su técnico, Yuri Siomin, ha arengado a la afición a llenar el estadio.



"Actualmente en el fútbol hay dos corrientes, Guardiola y Simeone, y el jueves jugamos contra una de ellas. ¡Aficionados, venid! ¡Será difícil y necesitamos vuestro apoyo!", escribió Siomin en su cuenta de Instagram.



Al igual que en el Wanda Metropolitano, Siomin reservó al peruano Jefferson Farfán , jugador clave en su esquema, y al segundo delantero, el brasileño nacionalizado Ari.



Ambos entrenaron el miércoles con el resto del grupo, por lo que si el equipo ruso quiere remontar tendrá que arriesgar con Farfán, ya que su sustituto, el portugués Éder, no ha marcado ni un solo gol en su ausencia.

Atlético de Madrid vs. Lokomotiv: alineaciones probables:



Atlético de Madrid : Werner u Oblak; Juanfran, Giménez, Lucas, Filipe Luis; Correa, Thomas, Saúl o Gabi, Vitolo; Griezmann y Torres.



Lokomotiv: Kochenkov; Lisov, Chorluka, Kverkvelia, Rybus; Denísov, Kolomeitsev, Antón Miranchuk, Alexéi Miranchuk; Manuel Fernandes y Farfán o Éder.