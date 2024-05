Leverkusen vs Roma se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este jueves 2 de mayo por el duelo de ida de las semifinales de la Europa League, que se llevará a cabo en el Estadio Olímpico. El partido está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (hora ecuatoriana, colombiana y peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Leverkusen vs Roma EN VIVO se preparan para el duelo por Europa League. (Video: Leverkusen)

Leverkusen vs Roma: alineaciones probables

Leverkusen: Matej Kovar; Odilon Kossounou, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba; Jeremie Frimpong, Exequiel Palacios, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo; Amine Adli, Florian Wirtz; Victor Boniface.

Roma: Mile Svilar; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Angeliño; Bryan Cristante, Leandro Paredes, Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Tammy Abraham.