¡Por el ex no se llora! El golazo de Giroud para el 1-0 de Chelsea ante Arsenal en Bakú [VIDEO]

Olivier Giroud marcó el gol del 1-0 del Chelsea vs Arsenal en partido de la final de la Europa League 2019 en Azerbaiyán. El delantero francés apareció con una espectacular 'palomita' para festejar ante su exequipo en estadio Olímpico de Bakú.

Cuando corrían los 48 minutos del partido y tanto Arsenal como Chelsea habían gozado de oportunidades, Emerson metió un gran centro para Giroud, que tirándose en el área le ganó a su rival para marcar el 1-0 del equipo londinense.

Once minutos más tarde, Chelsea volvería a marcarle a Arsenal a través de Pedro por pase de Hazard. Como el equipo de Emery no reaccionaba, Hazard cerró el marcador con un gol de penal. 3-0 antes de los 70' y título para los 'Blues'.



Chelsea quiere conquistar este torneo nuevamente. Los 'blues' se coronaron campeones en el año 2013, después de vencer al Benfica por 2-1 en el duelo disputado en la ciudad de Ámsterdam.



El cuadro comandado por el italiano Maurizio Sarri solo sufriría la baja de N'Golo Kanté. El mediocampista francés tiene molestias en los isquiotibiales, confirmado por el propio entrenador en la antesala.

