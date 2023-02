Barcelona vs. Manchester United se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este jueves 23 de febrero por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League 2022-23 en partido que se llevará a cabo en el estadio de Old Trafford de la localidad de Mánchester (Inglaterra). El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, HBO MAX, Fútbol Libre TV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.





Barcelona vs. Manchester United: posibles alineaciones





Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Balde; Busquets, De Jong, Sergi Roberto, Kessié; Raphinha, Lewandowski.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Shaw; Casemiro, Fred, Fernandes; Sancho, Rashford, Weghorst.

Así fue la llegada de Barcelona a U.K. para enfrentar al Manchester United por la Europa League. (Twitter Barcelona)





