Barcelona y Manchester United juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por los 16vos de final de la Europa League en el partido de vuelta. Las acciones se disputarán este jueves 23 de febrero desde el estadio de Old Trafford a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). El cuadro de los ‘red devils’ quiere imponerse en casa, pero los azulgranas buscan clasificar para salvar la temporada a nivel internacional. El duelo podrá ser visto en la señal de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. No te pierdas los detalles en Depor.

Barcelona desaprovechó una gran oportunidad de ir con una pequeña ventaja a Inglaterra y ahora deberá superar sus fantasmas europeos con una dura visita a Old Trafford. Contando su eliminación en la actual Champions League, el conjunto Blaugrana solo suma tres triunfos en sus últimos nueve compromisos como visitantes en Europa, mientras que en su última visita a tierras inglesas fue goleado 4-0 por el Liverpool.

La clave para el Barcelona pasa por intentar replicar su gran momento en La Liga, donde es líder por ocho puntos sobre el Real Madrid, en un marco europeo que los ha visto quedar eliminados de la fase de grupos en las últimas dos Champions.

Para este compromiso Xavi tendrá bajas importantes como la ya conocida de Ousmane Dembelé, la de Pedri, quien se lesionó en el juego de ida, y la de Gavi, por tarjetas amarillas. Sin embargo, recuperará en el mediocampo al capitán Sergio Busquets.





Barcelona vs. Manchester United: horarios en el mundo

Argentina: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Perú: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

2:00 p.m. España: 9:00 p.m.

El Manchester United tiene una gran oportunidad de demostrar que Old Trafford volvió a hacer esa gran fortaleza para enfrentar a los rivales cuando reciba al Barcelona. Los muchachos de Erik ten Hag solo han perdido dos de sus últimos 11 compromisos europeos en el Teatro de los sueños, ambos contra clubes españoles, y actualmente hilvanan 17 encuentros oficiales sin conocer la derrota en su feudo.

Noticia más que agradable para una afición que vio como los Diablos Rojos realizaron un gran compromiso en el Camp Nou y hasta incluso estuvieron ganando en algún momento del juego.

Para este compromiso ten Hag no podrá contar con Christian Eriksen, Mason Greenwood y Donny van de Beek, mientras que son duda Antony, Harry Maguire y Anthony Martial.





Barcelona vs. Manchester United: ¿dónde ver el partido?

Barcelona vs. Manchester United se podrá ver a través de la señal de ESPN y Star Plus para toda Latinoamérica. La cadena televisiva llevará el choque a todos los hogares para disfrutar del inicio de las rondas decisivas de la Europa League entre dos equipo que quieren alcanzar la máxima gloria.





Barcelona vs. Manchester United: canales de TV

México: Star Plus y HBO Max.

Perú, Ecuador y Colombia: ESPN, Star Plus y FOX Sports.

Venezuela y Bolivia: ESPN, Star Plus y FOX Sports.

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay: ESPN, Star Plus y FOX Sports.

España, Alemania, Italia y Francia: Sky Sports, DAZN y beIN Sports.





Barcelona vs. Manchester United: probables alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Christensen, Balde; Kessie, Busquets, De Jong; Sergi Roberto, Lewandowski, Raphinha.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martínez, Shaw; Casemiro, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Weghorst.





Barcelona vs. Manchester United: ¿dónde jugarán el partido?





