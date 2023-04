Sevilla vs. Manchester United se miden (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 20 de abril, en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El encuentro se llevará a cabo en el Sánchez-Pizjuan y arrancará desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus, Movistar Plus, SKY HD y Fútbol Libre para todos los países de América Latina y Europa. También podrás engancharte al minuto a minuto más completo de todos por la web de Depor.

Manchester United se alista para el duelo ante Sevilla. (Video: Manchester United)

Sevilla vs. Manchester United: probables alineaciones

Sevilla: Dimitrovic; Jesús Navas, Gudlej, Badé, Acuña; Fernando, Jordán; Ocampos, Rakitic, Bryan Gil; En-Nesyri.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Malacia; Casemiro, Fred; Antony, McTominay, Sancho; Martial.





