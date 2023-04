En el Stadion Feijenoord, Feyenoord vs. Roma se ven las caras EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la idea de cuartos de final de la Europa League. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el equipo de Santiago Giménez, arrancará a las 10:45 de la mañana (hora local - 11:45 am en Perú) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN y Star Plus para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Feyenoord vs. Roma: alineaciones probables

Feyenoord : Timon Wellenreuther; Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida; Orkun Kökçü, Mats Wieffer, Sebastian Szymański; Oussama Idrissi, Igor Paixão y Santiago Giménez. Entrenador : Arne Slot.

: Timon Wellenreuther; Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Gernot Trauner, Lutsharel Geertruida; Orkun Kökçü, Mats Wieffer, Sebastian Szymański; Oussama Idrissi, Igor Paixão y Santiago Giménez. : Arne Slot. AS Roma: Rui Patrício; Diego Llorente, Christopher Smalling, Gianluca Mancini; Leonardo Spinazzola, Georginio Wijnaldum, Bryan Cristante, Nicola Zalewski; Stephan El Shaarawy, Paulo Dybala y Ola Solbakken. Entrenador: José Mourinho.

Feyenoord vs. Roma juegan por la Europa League (Video: @Feyenoord).