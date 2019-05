¡A seis días de la final! Higuaín se 'calentó' con Caballero y Pedro en los entrenamientos del Chelsea [VIDEO]

Estamos a solo unos días de la final de Europa League en Azerbaiyán, en el Olímpico de Bakú, este miércoles 29 de mayo entre el Arsenal y el Chelsea. Una inédita final inglesa que tendrá como uno de sus protagonistas al delantero argentino, Gonzalo Higuaín. Y el goleador ya se prepara con todo, hasta en los entrenamientos, donde no cree en nadie.



El delantero argentino estuvo muy activo en las prácticas del conjunto 'blue', hasta llegó al punto de 'explotar' por una acción que él consideró debió acabar de otra forma. El 'Pipita' tuvo un fuerte intercambio de palabras con sus compañeros en la sede lodinense e incluso llegó a descargar su enojo con un pelotazo al aire en forma de protesta.

Gonzalo Higuaín llegó esta temporada al Chelsea. Ha marcado 5 goles en 20 partidos. (Captura/AS.com)

En las imágenes que pudo captar el medio español, As, se puede observar como el canterano de River mantuvo un intercambio con su compatriota, el arquero Willy Caballero, quien se acercó para intentar calmarlo, y una cruda conversación el punta español Pedro.



Este momento se da en un ambiente tenso para el goleador argentino que, semanas atrás, había renunciado a la Selección de su país. El Chelsea no hará uso de la opción de compra de su pase, por lo que al final de la temporada deberá regresar a la Juventus, donde no tiene espacio.



El futuro de Higuaín es incierto. Aún no llegan ofertas por él y se jugaría la última opción si Zarri le da chances en la final de Europa League ante Arsenal, en busca de un título continental que le es esquivo a los 'blues' desde el 2013.

► "Si a mí me llama el Madrid le digo que no y si me llama para preguntarme por Neymar también le digo que no"



► Dejó plantado al PSG: Neymar abandonó a parisinos y habría ido a Brasil sin permiso de Thomas Tuchel



► ¡Ya no puede esperar más! De Jong consiguió casa en la ciudad condal y espera a De Ligt como vecino



► ¡Convocado de emergencia! Francia llama a joven promesa del Barcelona para el Mundial Sub 20 2019