En su primera temporada con AS Roma, José Mourinho se ganó el cariño de los hinchas tras lograr su primer título europeo (UEFA Conference League) con la escuadra italiana. Ahora, en su segunda campaña con ‘La Loba’, metió a su equipo a la final de la Europa League, luego de un reñido encuentro ante Bayer Leverkusen. Sin ninguna duda, un logro que pocos entrenadores como ‘Mou’ han logrado en tan poco tiempo. Quizás sus formas de jugar no gusten a todos, pero nadie cuestiona su jerarquía y poder de convencimiento que tiene en los banquillos.

“En las dificultades, tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos. En Roma es un tiempo de gran celebración, pero no se pueden olvidar las dificultades de este pueblo. Volviendo al juego, este es mi equipo. Cuando pierdes a Spinazzola, Celik, si no hubiera tenido a Smalling en ese momento, hubiera sido muy difícil. Es decir, que hasta los pequeños detalles son importantes”, declaró el DT portugués a los medios de comunicación tras igualar 0-0 ante el conjunto alemán.

Asimismo, sostuvo: “Smalling hizo todo lo posible para recuperarse. Bove jugó en un campo de plástico, ahora también juega como quinto lateral derecho. Los chicos lo dan todo, este juego es la acumulación de nuestro trabajo, de nuestra experiencia”.

Consultado sobre Sevilla, rival con el que se enfrentará en la final, Mourinho mencionó lo siguiente: “¿Nos enfrentamos al Sevilla? Ambos eran muy fuertes, no me importaba el oponente. Lo pensaremos más tarde. Ahora tenemos a Salernitana y Fiorentina, ya lo pensaremos más adelante”.

Eso sí, el popular ‘Mou’ mencionó que su objetivo en la Roma es ayudar en la progresión de sus jugadores. “¿Dos finales en dos años? No me interesa hacer historia en la Roma, sino ayudar a los chicos a crecer y hacer algo importante, además de ayudar a la afición de la Roma, que siempre me ha dado mucho. Quiero hacer feliz a esta gente. Para nosotros es una gran alegría”, aseguró.

“¿No corrí al final del juego? No es un problema de agilidad, todavía tengo algo. Es muy difícil para mí jugar contra mis amigos. Durante el partido te olvidas, pero después no me gusta celebrarlo en la cara de Xabi Alonso, que está haciendo un trabajo extraordinario. ¿Tres italianos en la final? Una cosa fantástica”, sentenció.

¡The Special One!

Nuevamente, José Mourinho hizo historial. El entrenador de la AS Roma condujo a los italianos a su segunda final consecutiva. Después de conquistar la Conference League el año pasado, el DT luso va por otro trofeo con ‘La Loba’.

‘Mou’ dirigió en cinco finales europeas y las ganó todas. Dos Champions League, dos Europa League (esta será la tercera) y la mencionada Conference League. No conforme con ello, el exentrenador del Real Madrid le dio al conjunto italiano un nuevo boleto a una instancia descisiva, la cuarta en su historia y la segunda con el lusitano en los banquillos.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.