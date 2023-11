Liverpool vs. LASK se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este jueves 30 de noviembre, por la quinta fecha del Grupo E de la Europa League. El encuentro será en Anfield Road y arrancará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), bajo la transmisión de los canales ESPN, Star Plus y SKY Sports para todos los países de América Latina y Europa. De ganar, los ‘reds’ accederán sin problemas a la próxima etapa, solo faltaría definir la posición. También puedes engancharte al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por Depor. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





Klopp declaró previo al duelo ante Lask. (Video: Liverpool / Twitter)





Liverpool vs. LASK: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister y Curtis Jones; Mohamed Salah, Darwin Núñez y Diogo Jota. DT: Jürgen Klopp.

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister y Curtis Jones; Mohamed Salah, Darwin Núñez y Diogo Jota. DT: Jürgen Klopp. LASK: Tobias Lawal; Philipp Ziereis, Andrés Andrade y Felix Luckeneder; Florian Flecker, Sascha Horvath, Branko Jovicic y Rene Renner; Elias Havel, Robert Zulj y Marin Ljubicic. DT: Thomas Sageder.