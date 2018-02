Lokomotiv Moscú vs. Niza : se enfrentan este jueves en el estadio Allianz Riviera por la ida de los dieciseisavos de final de la Europa League. Jefferson Farfán empezará un duro reto con el cuadro ruso en busca de logros profesionales. El peruano es la principal carta de gol. El cotejo dará comienzo a la 01:00 p.m. y puedes seguirlo por la web de Depor.com.

Lokomotiv no ha parado. El cuadro ruso ha sostenido una serie de amistosos para no perder ritmo de cara a este trascendental partido ante el Niza de Francia, dado que la Superliga Rusa no ha dado comienzo.

Jefferson Farfán ha sabido ganarse un lugar en el equipo ruso y espera ser de aporte a cumplir el objetivo en un torneo que tiene a inquilinos como el Atlético de Madrid, Villarreal, AC Milan, entre otros.

Al frente tendrán al Niza comandado por Mario Balotelli, delantero que no ha tenido una regularidad en el conjunto francés, pero que siempre aparece en los momentos cruciales.

Lokomotiv Moscú vs. Niza: alineaciones probables

Niza: Benítez; Burner, Dante, Sarr, Coly; Mendy, Tameze, Seri; Makengo, Srarfi, Balotelli.



Lokomotiv Moscú: Kochenkov; Pejcinovic, Kverkvelia, Fernandes, Denisov, Ignatyev, Kolomeytsev, Lysov, Tarasov, Farfán.