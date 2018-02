Lokomotiv vs. Niza chocan este jueves en el RZD Arena por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Europa League. Este choque europeo, que está programado para las 12 y 45 del mediodía y para que el Jefferson Farfán ha sido convocado, será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2. Recuerdan que también puedes seguir el Minuto a Minuto más completo en este nota ONLINE LIVE de Depor.com

El Lokomotiv ruso llega a este partido con la ventaja encima luego de haber ganado en la ida por 3-2. Si bien el peruano Farfán fue suplente en ese partido, se espera que esta vez su entrenador, Yuri Siomin, le dé la chance de arrancar en el once inicial tras la gran actuación que ofreció la semana pasada.

Cabe recordar que el jueves pasado, Jefferson Farfán arrancó como suplente y con su ingreso, el Lokomotiv volteó un partido que perdía por 2-1. El peruano entró para el segundo tiempo y metió una asistencia para que uno de los goles del brasileño Manuel Fernandes.



Para este partido, el Niza tendrá las bajas de Coly por suspensión y Souquet por lesión. Sin embargo, a última hora podrían unirse Jallet, Le Bihan y el exjugador del Barcelona Marlon.



El Lokomotiv no ganó ninguno de los amistosos que disputó en condición de local, aunque si acumulan tres partidos sin saber de derrotas en partidos oficiales. Por otro lado, el Niza suma seis partidos consecutivos sin ganar como visitante, y no suman de a tres desde el 10 de diciembre del año pasado cuando le ganaron por 2-1 al Nantes.



Lokomotiv vs. Niza: posibles alineaciones



Niza: Benitez; Sarr, Marlon, Dante, Coly; Cyprien, Seri, Lees Melou, Saint-Maximin; Plea y Balotelli.



Lokomotiv: Guilherme; Ignatjev, Kvirkvelia, Pejcinovic, V. Denisov; A. Miranchuk, I. Denisov, Farfán, Fernandes; Ari y A. Miranchuk.