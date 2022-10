Manchester United vs. Omonia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 4 del Grupo E de la Europa League, este jueves 13 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Cristiano Ronaldo en el ataque, Manchester United buscará ante Omonia Nicosia una nueva victoria, para seguir luchando por clasificar a octavos de final de la Europa League de manera directa. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Old Trafford.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Omonia?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Manchester United vs. Omonia: canales del partido y cómo ver por TV

El Manchester United vs. Omonia será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la Europa League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Old Trafford y será transmitido en México, por Star+(Star Plus). En Sudamérica, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en España, los canales con los derechos son Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Cómo llegan Manchester United y Omonia

Un susto se llevó Manchester United al final del primer tiempo de su reciente presentación en la competencia europea. Con el portugués ‘CR7′, los ‘Diablos Rojos’ se fueron al descanso con la derrota parcial de 1-0 y con las alarmas encendidas.

Ya en el complemento, Manchester United lo remontó y, al final, ganó 3-2. Ese resultado hizo que el cuadro rojo llegue a los seis puntos y se ponga a tres de Real Sociedad, el líder del Grupo E.

“Todo por la victoria. El primer partido siempre es el más importante. Europa es difícil, pero queremos terminar primeros en el grupo, así que debemos ganar”, advirtió el entrenador del United, Erik ten Hag, en la conferencia de prensa de la antesala del cotejo.

Para este compromiso, Manchester United seguirá sin contar con el defensa inglés Harry Maguire. Donny van de Beek y Aaron Wan-Bissaka tampoco estarán disponibles para el estratega neerlandés.

Al frente estará Omonia Nicosia -colista y sin punto alguno-, que sorprendió al conjunto al inglés la semana pasada y que irá por la hazaña, si no quiere decirle adiós a cualquier posibilidad de seguir en carrera en el certamen.

Manchester United vs. Omonia Nicosia: probables alineaciones

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Lindelof, Shaw, McTominay, Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Rashford y Cristiano Ronaldo. DT: Erik ten Hag.

Omonia Nicosia: Panagi, Miletic, Lang, Yuste, Matthews, Charalambous, Diskerud, Lecjaks, Loizou, Ansarifard y Bruno. DT: Neil Lennon.

