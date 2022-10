Manchester United vs Sheriff [EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE] se enfrentan este jueves 27 de octubre por la fecha 5° de la Europa League. Las acciones se llevará a cabo desde el estadio Old Trafford a partir de las 02:00 p. m. (hora peruana) con la transmisión oficial de ESPN y STAR Plus para Latinoamérica. Solo en España el cotejo será televisado vía Movistar. Para este encuentro, los ‘Red Devils’ contarán con Cristiano Ronaldo. El luso solucionó sus problemas con el entrenador Erik ten Hag y podría reaparecer en el campo. Recuerda que todas las incidencias y minuto a minuto puedes disfrutarlos aquí, en Depor.com.





Manchester United vs Sheriff: alineaciones probables.

Manchester United: de Gea, Lindelöf, Shaw, Dalot, Martínez, Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, Cristiano Ronaldo.

Sheriff: Celeadnic, Kpozo, Radeljić, Kiki, Guedes, Heron, Badolo, Mudasiru, Diop, Pernambuco, Rasheed.





Entrenamiento del Manchester United previo al partido ante Sheriff. (Video: MUFC)





