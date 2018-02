Un pase largo y se siente. ¿Qué habrá pasado con Jefferson Farfán ? En un video que ha sido subido a YouTube , un dolor en la pierna derecha no le ha permitido seguir en el partido por los 16avos de final de la Europa League frente al Niza de Mario Balotelli. Ubicado como extremo por izquierda, la ‘Foca’ trató de abrir el juego del Lokomotiv y. a causa de ello, sintió una molestia en la pierna derecha que no le ha permitido seguir en el partido.



Farfán había estado activo en el partido hasta el momento en que tuvo que salir sustituido por su compañero ruso Kolomeytsev. En el partido pudo vérsele tratando de abrir el campo, así como desbordar por la banda, una ubicación que ha vuelto a tomar tras la decisión del técnico Semin de alinear al brasileño Ari como delantero centro del Lokomotiv.





Así se lesionó Jefferson Farfán en la Europa League. (Video: ESPN)

Farfán venía con una molestia de tobillo en el pasado, hecho que puede haberle recrudecido para no mantenerse en el campo de juego. La lesión no parece de gravedad, aunque no puede verse a la ‘Foca’ en su máxima expresión en un duelo contra Mario Balotelli. Como puede verse en YouTube, el ex Schalke 04 es el máximo goleador del Lokomotiv.



Lokomotiv enfrenta el domingo 4 de marzo al Spartak de Moscú en condición de local en el reinicio de la Superliga rusa. Esperemos que Jefferson se encuentre en condiciones.