De lujo. Como puede apreciarse en YouTube , la jornada de la Europa League 2018-19 estuvo marcada por el golazo anotado por el volante francés Dimitri Payet , en el duelo entre el Olympique Marsella y Apollon Limassol. El experimentado jugador de 31 años se robó la mirada de todos los asistentes con una brutal jugada.



La acción ocurrió a los 50 minutos, cuando el atacante francés recibió y arrancó más allá de la frontal, pero su decisión hacía ver que la jugada daría para más. Payet se marchó por potencia del primero, hizo un autopase para esquivar al segundo y definió a la perfección para salvar la salida de Bruno Vale.

Maravilloso Payet para adelantar al OM en Chipre. pic.twitter.com/eo5FcE7cA0 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) 4 de octubre de 2018

No obstante, el 1-0 no fue suficiente. El conjunto dirigido por el entrenador francés Rudi García llevó el peso del partido en todo momento, pero no fue hasta después del descanso cuando Payet estrenó el marcador en Limasol.



Al término del encuentro, el Olympique Marsella no pudo ganar en su visita al Apollon Chipriota, y empató 2-2 pese a los goles de Dimitri Payet y Luiz Gustavo. El serbio Sasa Markovic, a quince minutos para el final, dio la sorpresa y sentenció el resultado.