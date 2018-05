El delantero del Atlético de Madrid , Fernando Torres , aseguró este miércoles tras ganar la final de la Europa League contra el Marsella 3-0 que cumplió "un sueño que tenía desde pequeño" como es ganar un título con el equipo rojiblanco.



Torres afirmó que "es una felicidad que es difícil de explicar, después de mucho tiempo, tener la oportunidad de volver a este equipo campeón y realizar un sueño que tenía desde pequeño, hacerlo realidad".



"Pero, sobre todo el orgullo de pertenecer a este grupo que ha cambiado para siempre la vida de muchos atléticos, que crecimos viendo cómo era complicado explicar que teníamos que llevar la camiseta siempre independientemente de los resultados", explicó a la televisión Bein Sports tras el partido.



"Estoy seguro que se sienten muy orgullosos de este grupo, desde hace unos años todo está cambiando y ahora hay que ser ambiciosos y pensar que esto sólo es el comienzo de algo mas grande, pero vamos quedarnos en el día de hoy, vamos a disfrutarlo", afirmó.



"Para mí personalmente es un final fantástico, voy a disfrutar este último partido que me queda como Atlético (en la última jornada de Liga española) con todo, porque después va a ser el final y va a ser muy duro", dijo Torres.



El delantero rojiblanco, que ya anunció que dejará el club al término de la temporada, se refería al próximo partido de Liga contra el Eibar el domingo, que supondrá su final.



Torres, que ganó este miércoles su único título con el equipo rojiblanco, pese a las once temporadas que ha disputado con la camiseta atlética, no dudó en afirmar que "a nivel sentimental (sitúa este trofeo) en lo mas alto".



"Uno en su carrera puede ganar muchos títulos y los mas importantes. He tenido la suerte de pertenecer a grandes equipo y quizá a la mejor generación de jugadores españoles que han coincidido en el tiempo y hemos conseguido todo", explicó Torres.



Pero, "cuando uno tiene un sueño de pequeño, tiene uno concreto y este era el mío. Cuando me marché no pensé que se pudiera hacer realidad, y cuando uno tiene la oportunidad de volver y ver que los sueños se puede cumplir de verdad, voy a estar agradecido para siempre", añadió.



"Para mí, pertenecer a este grupo está muy por encima de haber ganado un título, es un grupo impresionante, un grupo de gente trabajadora, humilde que de verdad sabe y entiende lo que es el Atlético de Madrid y para un Atlético como yo es un orgullo que podamos inculcar a los de fuera lo que significa ganar para nosotros, no es sólo un titulo, es mucho mas", concluyó.