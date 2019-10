Vía Facebook Watch, Boca vs. River: donde ver el partido en vivo y link para seguir la Copa Libertadores

En pocas horas juegan Boca Juniors y River Plate por el pase a la final de la Copa Libertadores en La Bombonera de Buenos Aires. El partido está programado para las 19:30 horas y será transmitido vía FOX Sports, FOX Sports Play, DirecTV Sports y TyC Sports. Además, si te encuentras fuera de casa, no te preocupes, porque te daremos a conocer paso a paso para poder seguir el partido de fútbol en vivo y en directo vía Facebook Watch por tu celular o cualquier dispositivo móvil.

El entrenador de River Plate , Marcelo Gallardo, anunció que el Millonario jugará hoy ante Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.

"A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave", afirmó Gallardo en rueda de prensa.



El 9 de diciembre de 2018 River Plate se impuso a Boca Juniors por 3-1 en el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores y se consagró campeón ante su clásico rival.

El vencedor del cruce que finaliza este martes jugará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ante el Gremio o el Flamengo, que en el partido de ida empataron 1-1 y que jugarán la vuelta este miércoles.

El Boca Juniors recibirá este martes al River Plate en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores en busca de una remontada épica, tras la derrota que sufrió en la ida (2-0), ante un equipo que 'asusta' a sus rivales por su poderío ofensivo.

¿CÓMO VER EL BOCA – RIVER VÍA FACEBOOK WATCH?

En el móvil:

Ingrese a la aplicación de Facebook.



Pulse en el ícono Watch o localice Watch en el menú.



Busque CONMEBOL Libertadores y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista.



Cómo ver en la computadora de escritorio:



Acceda a la página www.facebook.com.



Haga clic en el ícono Watch de Facebook en el menú del lado izquierdo o visite facebook.com/watch.



Busque CONMEBOL Libertadores y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista.



¿En qué países podrán verse los partidos?

Las transmisiones estarán disponibles para los usuarios de Facebook en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil.

¿Las transmisiones serán gratuitas?

Cualquier persona con una cuenta de Facebook en países aptos podrá ver esos partidos de manera gratuita en Facebook Watch.

¿Las transmisiones estarán disponibles en varios idiomas?

Sí. Habrá una transmisión en español para Latinoamérica y una en portugués para Brasil.

¿Estará disponible la programación de las transmisiones?

Habrá un cronograma actualizado en Facebook Watch.

¿En qué plataformas estarán disponibles las transmisiones?

En cualquier dispositivo móvil, incluidas las tablets, en las apps de Facebook para Android e iOS con las actualizaciones más recientes.



En la computadora de escritorio, las transmisiones estarán disponibles para Chrome, Firefox y Opera en sus versiones más recientes.



¿Los partidos se podrán ver en diferido?

Sí, luego de terminado cada encuentro, estarán disponibles en la página de Facebook de la CONMEBOL Libertadores.

¿Cómo se desactivan los comentarios y reacciones?

Para ocultar comentarios y reacciones en un vídeo en vivo en un dispositivo móvil, hay que deslizar con el dedo en la pantalla hacia la izquierda o activar el modo silencio.



Para ocultar comentarios y reacciones en un vídeo en vivo en su computadora de escritorio, hay que seleccionar el modo silencio.



¿Cómo podrán verse los partidos en áreas de baja conectividad a Internet?

Facebook hará el mayor esfuerzo para garantizarle a sus usuarios la mejor experiencia de visualización, sin importar desde dónde se acceda. Para ver los partidos, se necesitará el menor ancho de banda de Internet. Facebook está generando perfiles de vídeo de menor tasa de bits que deben funcionar mejor en escenarios de conectividad más bajos.

¿Necesito estar conectado a Facebook para ver las transmisiones?

Sí, es necesario estar conectado a Facebook para ver los partidos de la Conmebol Libertadores.

¿Qué pasa si no tengo una cuenta de Facebook?

Para crear una cuenta:



1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil



¿QUÉ ES FACEBOOK WATCH?

Facebook Watch es una plataforma de videos. Puede encontrar una amplia gama de contenido, desde comedias y dramas, a series, y deportes en vivo. Facebook Watch es una plataforma en la que el contenido, la comunidad y el diálogo se unen. Es una experiencia de visualización personalizada en la que podrá descubrir nuevas series basadas en lo que sus amigos están viendo.