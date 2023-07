El Paris Saint-Germain se ha propuesto llevar a Ousmane Dembélé al Parque de los Príncipes en el presente mercado de fichajes. Ante la inminente salida de Kylian Mbappé, los franceses quieren al delantero del FC Barcelona para cubrir el hueco que deje el prodigio de Bondy. No obstante, dejar la Ciudad Condal no está en los planes del ‘Mosquito’. Así lo ha revelado este sábado el diario catalán Sport, que asegura que el exjugador del Rennes y Borussia Dortmund quiere quedarse en España para conseguir todos los éxitos deportivos posibles.

Según la citada fuente, el PSG contactó con el entorno de Dembélé a inicios de semana para hacerle saber de su intención de pagar la cláusula de rescisión del futbolista, calculada en 50 millones de euros hasta el 31 de julio. Sin embargo, Ousmane nada quiere saber de un cambio de aires.

El extremo del Barcelona es consciente de que podría ganar mucho más dinero en el PSG que en el Barcelona, pero está dispuesto a resignarlo para hacer historia en la capital catalana. De hecho, el ‘Mosquito’ avisaba hace unas semana que tiene el sueño de ganar la Champions League como Culer.

“Mi gran sueño es ganar una Champions con el Barça, ganar un trofeo con el club que amas es lo máximo. He sido del Barça desde que era pequeño, siempre he sido seguidor de este equipo. Me siento muy bien aquí y espero convertirme en un gran jugador aquí”, dijo el francés en una entrevista a Teléfoot.

Siempre según la citada fuente, el PSG no se quedará tranquilo con la negativa respuesta de Dembélé. Tiene hasta el lunes para convencerlo y ficharlo solo por 50 millones de euros. A partir del 1 de agosto, la cláusula del atacante galo volverá a subir a los 100 ‘kilos’.





¿Cómo le fue a Dembélé en la última temporada?





Ousmane Dembélé disputó su sexta temporada en el FC Barcelona y, aunque sus números siguen estando muy por debajo de un jugador de sus características, terminó siendo importante en algunos pasajes.

En total, el internacional con Francia disputó 35 partidos – contabilizando LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League –, donde pudo anotar ocho goles y servir nueve asistencias. Todo en un tiempo de 2169 minutos jugados.





