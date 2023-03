La eliminación de PSG en Champions League ha hecho estallar todo tipo de comentarios y muchos de ellos se encuentran direccionados hacia principales figuras como Neymar y Mbappé. Santiago Cañizares, ex futbolista, recordó una conversación que tuvo con Unai Emery, ex DT de PSG, donde pudo enterarse las indisciplinas de estas ‘estrellas’ y también cómo era la reacción a nivel interno.

“Es un fracaso de estructura y de gestión. El entrenador asume que tienen jugar los tres hagan lo que hagan. Emery me contaba que Neymar venía muchas veces tarde a entrenar y el entrenador no puede encarar esa situación y castigar al jugador porque es un activo del club que vale mucho más que el entrenador. Y un día vino Mbappé y también llegó tarde”, mencionó el ex portero de la Selección de España a Radio Marca.

“Y Emery, porque Mbappé tiene otro carácter, le dijo que no tenía que copiar eso de Neymar, solo lo bueno y gánate el respeto de tus compañeros simplemente llegando la hora porque llegando tarde no te pones en una situación de privilegio. Ese discurso no se lo puedes decir a Neymar porque hace lo que le da la gana...”, agregó en la entrevista.

Otro detalle que resaltó es la presión interna que vive cada director técnico del equipo parisino por la premura de tener resultados y la Champions League como máximo objetivo. Claro ejemplo fue Emery quien, a pesar de ir bien en la Ligue 1, fue cesado del cargo .

“Es un club que se pone la presión a sí mismo. Se pone a comprar futbolistas sin saber muy bien dónde pueden encajar luego. Se autoexige ganar la Champions y eso es un error de partida. ¿Cuántas veces la has ganado para que tengas la obligación de ganarla este año? Y luego la responsabilidad solo es para el entrenador”, apuntó.





¿Qué se viene para PSG?

La Ligue 1 lleva 26 fechas en disputa y PSG se ubica como líder sumando 63 unidades. Los dirigidos por Christophe Galtier tienen ocho puntos de ventaja ante Marsella y este sábado se medirán ante Brest, equipo que pelea por no descender a la Segunda División.

El 19 de marzo se medirán ante Rennes en el Parque de los Príncipes, en lo que será volver a encontrarse con su público que no está muy contento por su presente. Por ahora, desde la dirigencia no han dado detalles sobre la continuidad de sus ‘estrellas’ aunque se espera novedades en los próximos días.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.