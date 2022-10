Más detalles salen a la luz. Los últimos meses han sido caóticos para Paul Pogba, que además de perderse la primera parte de la temporada por una lesión, viene afrontando un juicio por el presunto delito de extorsión contra su persona por parte de una organización criminal, en la estaría involucrado nada más ni nada menos que su hermano mayor. Por tal motivo un amigo de la infancia del futbolista acudió a la justicia para declarar como testigo.

Boubacar Camara se sentó frente a las autoridades francesas y relató el complicado momento que vivió el actual mediocampista de la Juventus, quien en algún momento habría pensado en dejar el fútbol para encontrar paz en su vida.

“‘Ya no quiero jugar al fútbol’, me dijo. Paul estaba llorando. Le dije que se calmara. Llamó, no sé a quién. Tenía miedo por sus hijos, su esposa, su familia”, señaló ante la Oficina Central de Lucha contra el Crimen Organizado del país galo, según reveló este lunes el diario Journal du Dimanche.

Vale recordar que fue el pasado 19 de junio cuando Pogba fue acosado por un grupo de hombres que le solicitaban una fuerte cantidad de dinero. “Recuerdo tener miedo. Dos tipos me apuntaron con sus armas. De repente, asaltado y amenazado, les dije que iba a pagar”, dijo el futbolista ante el fiscal que observa el caso.

Aquel día, durante una concentración de la selección francesa, Paul fue a visitar a otros amigos, quienes lo llevaron a un apartamento de Lagny-sur-Marne. Allí, donde no estaba presente su hermano Mathias, irrumpieron unos encapuchados armados con fusiles de asalto exigiendo unos 13 millones de euros a cambio de servicios de protección.

Después de lo ocurrido, Pogba intentó hacer una transferencia de 11 millones, pero su banco se lo negó, por lo que transfirió 100.000 euros a uno de los sujetos que antes consideraba como amigo y que en a actualidad se encuentra en calidad de acusado.

Días más tarde, todo el grupo se presentó en una tienda deportiva de los Campos Elíseos y gastaron hasta 47.000 euros en equipamientos que cargaron al crédito que el jugador tiene con la marca deportiva que lo patrocina. Sin embargo, ese crédito tiene un límite de 30.000 euros, por lo que Paul se acercó para pagar los 17.000 restantes.

Ante todas las evidencias, el pasado mes de septiembre Mathias Pogba y otros cuatro hombres fueron detenidos. Una fuente judicial dio a conocer que la fiscalía había pedido su detención por presunta extorsión, asociación criminal y secuestro.





