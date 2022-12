Los rumores sobre el futuro de Lionel Messi causan alta expectativa en el mundo del fútbol. La renovación con PSG parece mucho más cercana que su regreso a Barcelona. Esto ha tomado mayor fuerza tras las declaraciones de Joan Laporta quien aseguró no tener el poderío económico para ficharlo. El actual presidente azulgrana habló también sobre un balance del club.

“2022 ha sido un año complicado. Con este equipo podemos competir por títulos, hemos devuelto la alegría a la afición y en ello estamos. Tuvimos que pedir un crédito de 600 millones de euros, pero ahora ya tenemos controlada la deuda y fondos propios en positivo”, dijo en una entrevista en ‘Barça TV’.

A la pregunta sobre Lionel Messi, se encargo de despejar las posibles dudas de su regreso. Para Laporta, el hecho de tener nuevas palancas significará un equilibrio económico el cual no sería usado para poder fichar a algún jugador. Otro detalle son los límites establecidos por LaLiga.

“Me gustaría que algún día volviese. Me encantaría, pero no podemos generar expectativas. Es jugador del PSG. Las palancas se hicieron en su día para salvar al club porque estaba en una situación muy complicada. Ahora, LaLiga ha establecido límites a las palancas. Cabría hacer alguna operación, pero no para fichar”, mencionó.

“Nos encantaría que Mesi volviera, es el mejor de todos los tiempos. Se ha hecho jugador aquí y estoy convencido de que, en su corazón, es ‘culé’. Siempre estará vinculado al Barça. Me gustaría que volviera, pero es algo que ya se verá”, prosiguió el presidente del club.





Defensa de la Superliga

Laporta invitó a la UEFA y a la FIFA a escuchar a los creadores de la Superliga con el afán de crear un torneo lleno de competitividad donde se reunirá a clubes con gran poderío económico en Europa. Esta idea ya ha sido desestimada por los altos cargos.

“Siempre intento fomentar el diálogo, incluso con los que piensan de manera diferente a mí. Todavía puede haber diálogo. Estamos abiertos a hablar de ello. Es fundamental para la sostenibilidad de los clubes de fútbol. Esta situación nos beneficiaría mucho. Quizás en un par de años podría ser una realidad. Tenemos que seguir queriendo al Barça y ser valientes con las decisiones que tomamos”, dijo a modo de cierre.





