No se casa con nadie. Didier Deschamps se acercó a las instancias judiciales de París y depositó una demanda contra un periodista de la cadena RMC Sport, Daniel Riolo. El origen de este conflicto fue confirmado por Le Parisien y se debe a una difamación por parte del profesional. Con 54 años de edad, acudió al tribunal para referirse al cronista solicitando que se retracte.

“Didier Deschamps no tiene ningún problema con las críticas, incluso duras, pero aquí se le ataca su legitimidad y su honradez. El señor Riolo le dijo que era un manipulador, un mentiroso, son proposiciones insoportables”, declaró Isabelle Wekstein, al ser preguntada en AFP, respecto a la demanda que ha interpuesto su cliente, Deschamps, en los juzgados de París.

Estos hechos sucedieron en el mes de enero por un comunicado de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), en donde se anunciaba la renovación de Deschamps hasta el año 2026. El contexto es que todo parecía encaminado para la llegada de Zinedine Zidane, pero se optó por seguir con el estratega campeón del mundo en 2018.

Riolo dijo lo siguiente después de la oficialidad y también se pronunció respecto a la gestión de Benzema en el Mundial de Qatar. “Deschamps nos ha mentido de la A a la Z, pero mentir es algo que maneja a la perfección”. Las palabras no fueron recibidas de la mejor manera por el DT.





¿Qué más dijo el periodista?

Las palabras del periodista fueron duras y no tuvo límite en señalar a la Federación comandada por Le Graet, a quien llamó “títere de Didier Deschamps”. Todo cabe indicar que el problema principal es con el director técnico quien decidió comunicarse por la vía legal

Este no es el primer problema de Daniele Riolo, el cronista ya fue apartado en 2019 de RMC Sport después de unas duras palabras sobre la joven que acusó a Neymar de violación. Aquella ocasión no hubo mayores sanciones, pero en esta ocasión parece que no se salvará de un indemnización.





