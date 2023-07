Sobre el futuro de Neymar en el Paris Saint-Germain no se sabe lo que va a pasar. Hace unas semanas, la salida del brasileño para la temporada 2023-24 estaba cantada. Sin embargo, la inminente llegada de Luis Enrique Martínez al banquillo parisino ha puesto la operación en ‘stand-by’. No hay seguridad de lo que vaya a ocurrir, pero los altos mandos del PSG no quieren que la partido del astro sudamericano los agarre desprevenidos, razón por la que han pensado en un posible reemplazante: Joao Félix del Atlético de Madrid.

De acuerdo a información del diario AS, el joven delantero del equipo de LaLiga española gusta al nuevo entrenador del PSG, que habría pedido a la directiva del club hacer un esfuerzo por concretar su llegada. El único problema pasaría por su cuota de transferencia ya que el portugués quiere salir sí o sí del Metropolitano.

La firme intención de Joao Félix de cambiar de aires pasa por la mala relación que lleva con Diego Simeone. Fue precisamente por el motivo que se fue al Chelsea a inicios de año. Del lado de Luis Enrique, el asturiano lo recibiría con los brazos abiertos.

“Joao Félix es un estilo de jugador que le gusta, con calidad técnica y, a sus 23 años, todavía con margen de mejora. Y el portugués es feliz en un contexto de posesión y fútbol ofensivo. Y, si quiere salir del Atlético, Jorge Mendes trata de encontrar un destino que le permita jugar Champions League”, publica la citada fuente.





Joao Félix llegó al Atlético de Madrid por 127 millones de euros. (Foto: Getty Images)





¿Cómo llegó Neymar al PSG?





Neymar llegó al Paris Saint-Germain en agosto de 2017. En ese momento, jugaba para el Barcelona y tenía una cláusula de rescisión en su contrato que ascendía a los 222 millones de euros, la más alta hasta entonces en la historia del fútbol. El PSG, respaldado por el grupo catarí Qatar Sports Investments (QSI), estaba dispuesto a pagar esa cantidad para fichar al talentoso delantero brasileño.

Las negociaciones entre los clubes se llevaron a cabo en secreto y se desarrollaron rápidamente. El 3 de agosto de 2017, Neymar sorprendió al mundo del fútbol al comunicar a sus compañeros de equipo que dejaba el Barcelona. Al día siguiente, el PSG pagó los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión, lo que le permitió abandonar el club español.





Neymar tiene contrato con el PSG hasta junio de 2025. (Foto: EFE)





