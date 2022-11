PSG vs. Auxerre se miden EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO en el marco de la fecha 15 de la Ligue 1 este domingo 13 de noviembre del 2022 desde las 7:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Parque de los Príncipes. Las acciones podrán ser vistas a través de la señal de ESPN, Star Plus y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

Buenas sensaciones de Paris Saint Germain antes de disputar el último compromiso previo a Qatar 2022. El equipo entrenado por Christophe Galtier, pase lo que pase, se marchará a la pausa como líder absoluto de la competición. Asimismo, el elenco de la capital recuperó a Lionel Messi para encarar este duelo.





¿A qué hora juegan PSG vs. Auxerre por Ligue 1?

México – 6:00 a.m.

Perú – 7:00 a.m.

Ecuador – 7:00 a.m.

Colombia – 7:00 a.m.

Venezuela – 8:00 a.m.

Bolivia – 8:00 a.m.

Argentina – 9:00 a.m.

Uruguay – 9:00 a.m.

Paraguay – 9:00 a.m.

Brasil – 9:00 a.m.

España – 1:00 p.m.

Frente a Lorient, el argentino se ausentó por problemas físicos y ello encendió las alarmas en la selección. Sin embargo, en la semana, el número 30 de PSG volvió a los entrenamientos y el técnico lo confirmó entre los convocados. El ex Barcelona, en combinación con Neymar y Kylian Mbappé, son autores de 29 de los 38 tantos que celebraron en la liga local.

De su lado, Auxerre llega a París necesitado de puntos. El combinado que lidera Christophe Pelissier solo ganó uno de los últimos diez compromisos que disputó. El récord negativo es completado por seis derrotas y tres empates. Con esos resultados, el cuadro de Borgoña está solo dos puntos arriba de la zona del descenso.





PSG vs. Auxerre: canales de transmisión

Para ver el partido entre PSG y Auxerre de la Ligue 1 hay una opción en los canales de habla hispana. Si vives en Latinoamérica podrás verlo mediante las señales de ESPN.





¿Dónde ver online el partido PSG vs. Auxerre por Ligue 1?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre PSG y Auxerre de la Ligue 1 hay una señal disponible. Si vives en Sudamérica está disponible la señal de Star Plus.





PSG vs. Auxerre: posibles alineaciones del partido

PSG: Donnarumma; Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Verratti, Vitinha, Mendes; Lionel Messi; Mbappé, Neymar.

Auxerre: Costil; Raveloson, Bain, Jubal, Jeanvier, Mensah; Sinayoko, Sakhi, Toure, Perrin; Niang.





¿Dónde jugarán PSG vs. Auxerre por Ligue 1?





