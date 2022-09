PSG vs. Niza EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 9 de la Ligue 1, este sábado 1 de octubre desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus) y ESPN Argentina. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el ataque, PSG buscará una nueva victoria para mantenerse en la cima, cuando reciba a Niza. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Parque de los Príncipes.





¿A qué hora juega PSG vs. Niza?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.





PSG vs. Niza: canales del partido y cómo ver por TV

El PSG vs. Niza será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga francesa. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Parque de los Príncipes y será transmitido en Argentina y los países de Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por ESPN y Star+(Star Plus), mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son beIN SPORTS CONNECT y beIN SPORTS.





Cómo llegan PSG y Niza al partido

El PSG anda con paso firme (siete victorias y un empate), pero recibe a un rival al que no fue capaz de derrotar la pasada temporada en tres enfrentamientos (empate en París, derrota en Niza y eliminación parisina en la Copa), aunque esta temporada no ha comenzado bien y ocupa la 13ª plaza de la clasificación, con cuatro derrotas ya en ocho jornadas.

La última de ellas fue en la última jornada antes del parón de selecciones, en casa frente al Angers (1-0), un partido que quedó marcado por la expulsión del central del Niza Jean-Claude Todibo... ¡a los nueve segundos de partido!

Apoyado por el multimillonario británico Jim Ratcliffe, el Niza aún no ha cumplido con las expectativas generadas tras la llegada en el mercado de fichajes de, entre otros, destacados jugadores en la Premier League como el portero danés Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey y Ross Barkley.

Gaultier podrá contar en principio con todos sus internacionales, pese a que dos de sus estrellas, Kylian Mbappé y Leo Messi, no aparecieron en el entrenamiento de este jueves.

Sí que lo hicieron los brasileños, con Neymar a la cabeza, después de haber jugado el martes un amistoso en París contra Túnez (victoria brasileña por 5-1).





PSG vs. Niza: probables alineaciones

PSG: Donnarumma, Mukiele, Marquinhos, Ramos, Hakimi, Pereira, Vitinha, Mendes, Messi, Mbappé y Neymar. DT:

Niza: Bulka, Lotomba, Viti, Dante, Bard, Boudaoui, Thuram, Lemina, Diop, Delort y Laborde. DT: Lucien Favre.





¿Dónde juega PSG vs. Niza?

